Соцвиплати в Україні по-новому: як уряд планує реформувати соцдопомогу, пільги та субсидії

В Україні планують запровадити єдиний підхід до розрахунку середньомісячного доходу домогосподарства, який враховується при наданні всіх видів соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій. З такою ініціативою виступило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Відповідні зміни передбачені у проєкті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної соціальної підтримки". Проєкт документа передбачає впровадження низки нововведень.

Зокрема, планується запровадити єдиний підхід, за яким держава обчислюватиме дохід домогосподарства. Це має стати універсальним механізмом для всіх видів виплат, що замінить нинішню розрізнену систему.

Крім того, зміниться розрахунковий період: дохід визначатимуть за шість місяців, що передують даті звернення. Для фізичних осіб-підприємців враховуватиметься останній податковий звітний період відповідно до норм Податкового кодексу.

Також вводиться поняття "нульового доходу". Якщо людина справді не має заробітку, при першому оформленні соціальної допомоги буде зафіксовано нульовий показник. Водночас умовно визначений дохід застосовуватимуть лише під час наступного періоду, якщо ситуація не зміниться.

Які доходи враховуватимуться

До складу сукупного доходу входитимуть:

заробітна плата після утримання податків;

пенсійні виплати;

стипендії;

грошове забезпечення військовослужбовців;

грошові перекази з-за кордону;

прибутки від підприємницької діяльності;

задекларовані доходи та інші аналогічні надходження.

Що не враховуватимуть під час розрахунку доходу

До сукупного доходу не включатимуть: грошову допомогу при народженні дитини, соціальні виплати для дітей-сиріт, житлові субсидії та компенсацію оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, на призначення соціальної допомоги не впливатимуть:

програма "пакунок малюка";

більшість благодійних виплат;

компенсації за пошкоджене або зруйноване житло.

Проєкт постанови наразі перебуває на етапі погодження, остаточне рішення ще має ухвалити Кабінет Міністрів України.

