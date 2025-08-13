русский
Попит на ринку праці після війни: за ким активно полюватимуть роботодавці

Анастасія Крищук

Для кого в Україні буде робота після війни. Джерело: Freepik

У перспективі українські роботодавці активно шукатимуть спеціалістів у сфері технологій – від інженерів із машинного навчання до аналітиків віртуальної реальності, а також фахівців у соціальній галузі, зокрема лікарів, викладачів, реабілітологів і тренерів. Попит на ці професії пояснюється необхідністю відновлення країни та зростаючою важливістю людського ресурсу в умовах соціально-економічних змін.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Вона зазначила, що після завершення війни економіка України потребуватиме відновлення у всіх галузях, що спричинить значний попит на робочу силу.

Згідно з прогнозами Всесвітнього економічного форуму у звіті Future of Jobs Report 2025, найбільш затребуваними залишатимуться технологічні спеціальності, зокрема ті, що пов’язані з аналізом даних, автоматизацією та створенням інноваційних рішень. До числа перспективних вакансій майбутнього входять:

  • фахівець з фінансового інжинірингу;
  • експерт з машинного навчання (Machine Learning);
  • розробник DataOps;
  • аналітик віртуальної та доповненої реальності;
  • інші ІТ-спеціалісти, здатні працювати з великими даними та штучним інтелектом.

Зростання попиту на цифрові професії пояснюється тим, що більшість галузей економіки переходить на автоматизовані процеси і потребує фахівців, здатних оперативно впроваджувати та обслуговувати технологічні рішення. Незважаючи на розвиток техніки, людський чинник залишатиметься ключовим. Юлія Жовтяк зазначає, що особливе значення набудуть професії, пов’язані з роботою з людьми та забезпеченням їхнього добробуту. До таких спеціальностей відносяться:

  • викладачі та тренери;
  • лікарі, медсестри та реабілітологи;
  • соціальні працівники;
  • коучі та фахівці з професійного розвитку.

Попит на ці спеціальності обумовлений не лише потребою відновлення України після війни, а й глобальними тенденціями, такими як старіння населення, зростання психологічних та соціальних викликів і необхідність перекваліфікації робочої сили.

Водночас український ринок праці й надалі потребуватиме робітничих спеціальностей. Після війни очікується активний розвиток будівельної галузі, агропромислового сектору та промисловості, що забезпечить попит на:

  • будівельників;
  • працівників харчової промисловості;
  • водіїв;
  • фахівців з обслуговування верстатів із програмним керуванням;
  • електрогазозварників;
  • токарів.

