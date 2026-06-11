США завдали серії потужних авіаударів по Ірану, прагнучи схилити його до мирних переговорів: подробиці

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про проведення масштабної військової операції проти низки об’єктів на території Ірану. Удари були завдані за наказом президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють Axios, CENTCOM в соцмережі X. У заяві американського командування зазначається, що операція розпочалася о 17:15 за східноамериканським часом і стала відповіддю на, як стверджують у Вашингтоні, тривалі агресивні дії з боку Ірану. У CENTCOM наголосили, що удари здійснювалися в межах права на самооборону.

За інформацією американських чиновників, головною метою операції є посилення тиску на Тегеран для досягнення мирної угоди. Дональд Трамп раніше звинуватив іранське керівництво у зриві переговорного процесу та заявив, що США готові діяти жорсткіше.

"Ми завдамо дуже потужного удару", — заявив американський президент під час спілкування з журналістами в Білому домі. Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет також анонсував масштабні дії американських військових. За його словами, Іран мав можливість досягти домовленостей дипломатичним шляхом, однак не скористався цією можливістю.

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За даними джерел Axios, усі визначені для ударів об’єкти розташовані на півдні Ірану. Серед цілей називають системи протиповітряної оборони, радіолокаційні комплекси та центри управління безпілотниками. У відповідь іранське агентство Tasnim із посиланням на військові джерела заявило про готовність Тегерана дати жорстку відповідь на дії США. Раніше керівництво Ірану вже називало погрози Вашингтона проявом слабкості та безвиході.

Пізніше CENTCOM уточнило, що протягом ночі американські сили атакували об’єкти спостереження, вузли зв’язку та засоби протиповітряної оборони в різних районах Ірану. У проведенні операції брали участь підрозділи Корпусу морської піхоти, Військово-повітряних сил і Військово-морських сил США. Для ураження цілей використовували високоточне озброєння. У командуванні заявили, що удари були спрямовані на нейтралізацію загроз для американських військових та безпеки міжнародного судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо завершення війни.

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