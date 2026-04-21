Статус УБД: як отримати довідку про проходження бойових дій та як діяти, якщо її не дають

Військовослужбовці, яким відмовили у видачі довідки про безпосередню участь у бойових діях (форма №6), можуть оскаржити таке рішення командування в суді вже зараз. Не варто очікувати завершення воєнного стану.

Про це повідомляє портал "Юристи.UA". Довідка форми №6 є одним із базових документів, що підтверджує участь військового у бойових діях і використовується під час оформлення статусу учасника бойових дій (УБД). Саме на її підставі підтверджується безпосередня участь у виконанні бойових завдань.

Для отримання статусу УБД військовослужбовець подає відповідний пакет документів через свою військову частину до командування. Водночас на практиці трапляються випадки відмов у видачі довідки. Серед причин, які іноді наводить командування, — неточності або неналежне ведення журналів бойових дій.

Юрист Владислав Дерій наголошує, що подібні підстави не можуть автоматично бути законними аргументами для відмови. За його словами, якщо військовослужбовець уже отримав статус УБД, це фактично підтверджує офіційне визнання його участі в бойових діях.

"Форма №6 є первинним підтверджуючим документом, але якщо статус уже надано, правова підстава для її оформлення існує", — пояснив він.

Як діяти у разі відмови

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що у випадку відмови у видачі довідки військовослужбовець має право звернутися до адміністративного суду.

"Оскарження необхідно починати вже зараз, не чекаючи завершення війни, щоб не пропустити процесуальні строки", — підкреслив юрист.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!