Стильний та якісний: на який електрокросовер варто звернути увагу

Volkswagen представив оновлену версію свого електричного позашляховика Scout Traveler, орієнтовану на серйозне бездоріжжя та з запасом ходу понад 800 км. Нова модифікація, названа Scout Traveler Pacific Mist, дає зрозуміти, що серійне виробництво вже близько — очікується, що воно стартує наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії. Електромобіль зберіг класичний позашляховий силует із високим капотом і вертикальними задніми стійками. Модифікація Pacific Mist оснащена 35-дюймовими шинами BFGoodrich T/A KO3 на спеціальних 22-дюймових дисках, багажником на даху та додатковим боксом ззаду.

Авто пофарбоване в унікальний блакитний відтінок, а салон виконаний у поєднанні коричневої шкіри та джинсової тканини. Дах автомобіля зсувається, що додає практичності для подорожей та відпочинку.

Технічні деталі поки не розкривають, але відомо, що Scout Traveler Pacific Mist поєднує електричну силову установку з бензиновим генератором, який забезпечує запас ходу понад 800 км.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Історія та лінійка моделей Scout

Volkswagen відродив легендарний позашляховик International Scout 1961 року у сучасному електричному форматі. Головним конкурентом новинки вважають Rivian R1S/T.

У лінійці пропонують два варіанти: 5,28-метровий позашляховик Scout Traveller та 5,82-метровий пікап Terra. Обидві модифікації доступні у версіях на 5 та 6 місць із тримісним переднім диваном.

Scout обладнають надпотужною 800-вольтовою силовою установкою, що дозволяє розганяти авто до 100 км/год за 3,5 секунди та буксирувати причіп масою до 4,5 тонн. Повний привід доповнений блокуванням диференціалів, а дорожній просвіт становить 300 мм. Стартова ціна моделі оцінюється приблизно в $60 000.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!