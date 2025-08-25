Субсидії під загрозою: хто з українців не отримає допомогу за новими правилами

Житлова субсидія залишається важливим механізмом підтримки українських сімей для оплати комунальних послуг. Проте не всі домогосподарства відповідають критеріям для її отримання.

Про це зазначає Пенсійний фонд України. Головною причиною відмови у субсидії є заборгованість за комунальні послуги понад три місяці, якщо її розмір перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів). Проте право на допомогу зберігається, якщо борг вже сплачено, оформлено реструктуризацію або він оскаржений у судовому порядку.

Чи впливає перебування за кордоном на субсидію

Субсидія не надається у разі, якщо серед членів домогосподарства є повнолітні особи, які протягом періоду, за який враховуються доходи, перебували за межами України більше 60 днів.

Читайте також: Соцвиплати в Україні по-новому: як уряд планує реформувати соцдопомогу, пільги та субсидії

Інші причини відмови у субсидії

Фінансові критерії:

у сім’ї є повнолітні безробітні, особи з доходом нижче мінімальної зарплати або ті, хто не сплачує ЄСВ (за винятком студентів та одержувачів соціальної пенсії);

наявність банківського депозиту понад 100 000 грн;

купівля валюти на суму понад 50 000 грн протягом року;

борги з аліментів понад 3 місяці;

неповернені раніше надміру нараховані субсидії.

Витрати та майно:

якщо хтось із членів сім’ї витратив більше ніж 50 000 грн протягом року (виняток — лікування або купівля нового житла після продажу іншого);

наявність більше одного житлового приміщення (крім нерухомості на окупованих територіях або у спільній сільській власності);

площа квартири перевищує 130 кв. м, а приватного будинку — 230 кв. м (виняток для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей).

Транспортні обмеження

наявність у сім’ї автомобіля віком до 5 років;

наявність більше одного транспортного засобу віком до 15 років (за винятком мопедів та причепів).

Нові умови призначення субсидій

В Україні спростили порядок отримання субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та багатодітних родин із трьома і більше дітьми. Тепер державну допомогу можна оформити навіть при наявності депозитів, додаткової нерухомості, боргів або витрат на дитячі товари, головне – щоб усі ці факти були підтверджені документально.

Раніше ми розповідали, що українцям до субсидії додадуть 700 грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!