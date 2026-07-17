Ситна й ароматна заготівля: рецепт маринованих кабачків з печерицями на зиму

Кабачки — чудова основа для домашніх заготовок на зиму. Якщо поєднати їх із печерицями, овочами та ароматним томатним соусом, вийде ситна й смачна закуска, яка стане вдалим доповненням до картоплі, каш чи м’ясних страв.

Готується вона з доступних продуктів, а сам процес не потребує особливих кулінарних навичок. Рецептом поділилася авторка блогу Vita Foodblog в Instagram.

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Інгредієнти:

кабачки — 3 кг;

печериці — 1 кг;

цибуля — 500 г;

морква — 500 г;

соус сацебелі — 300–350 г;

рослинна олія — 200 мл;

цукор — 200 г;

оцет 9% — 100 мл;

сіль — 2,5 ст. л.;

сухий часник — за смаком;

часникова сіль із травами або інші улюблені спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Моркву наріжте тонкою соломкою, а цибулю — півкільцями або невеликими кубиками. У великій каструлі розігрійте олію, додайте цибулю з морквою та тушкуйте овочі 5–7 хвилин, періодично помішуючи. Печериці наріжте великими шматочками, перекладіть до овочів і готуйте ще приблизно 10 хвилин. Кабачки наріжте великими кубиками та додайте в каструлю. Влийте соус сацебелі, всипте цукор, сіль, сухий часник, спеції та додайте оцет. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Тушкуйте овочеву суміш на середньому вогні 30–40 хвилин, доки кабачки стануть м’якими, але збережуть свою форму. Готову гарячу закуску розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки. Щільно закрутіть кришками, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.

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