ТОП-10 недорогих авто з дуже низьким "апетитом" до пального
Для багатьох водіїв витрати на пальне – це вирішальний аргумент при виборі нового авто. Експерти склали список із десяти бюджетних моделей, які вирізняються високою економічністю.
Машини, що споживають мінімум пального та дозволяють водіям заощаджувати й рідше навідуватися на заправки, стали об'єктом дослідження фахівців Motor1.
Усі моделі, представлені в рейтингу 2025 року, вирізняються доступною ціною. Крім того, серед них легко знайти варіанти, що відповідають найрізноманітнішим запитам покупців.
Найекономніші бензинові моделі:
- Peugeot 208;
- Suzuki Swift 1.2;
- Fiat Panda 1.0.
Найекономніші дизелі:
- BMW 118 d;
- Mercedes GLB 200 d;
- Skoda Kodiaq 2.0 TDI.
Найбільш економні гібриди:
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
- Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;
- Audi A3 Sportback 45 TFSI e;
- Jaecoo 7 Super Hybrid.
