Трамп заявив, що не примушував Зеленського віддавати росії Донбас

Президент США Дональд Трамп спростував звинувачення у тому, що нібито тиснув на українського лідера Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на передачу Росії всього Донбасу. Зустріч між Трампом і Зеленським, яка відбулася у п’ятницю, пройшла у напруженій атмосфері. За словами співрозмовників, американський президент наполягав на ідеї "угоди на поточних позиціях", тобто фактичного замороження фронту на нинішніх лініях розмежування.

"Ми вважаємо, що вони мають просто залишитися на тих лініях, де зараз перебувають", — заявив Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня. Про це пише Reuters із посиланням на три поінформовані джерела. Водночас він відкинув твердження, що пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас.

"Нехай усе залишиться так, як є. Територія вже розділена. Думаю, близько 78% регіону зараз під контролем Росії", — сказав Трамп, додаючи, що сторони можуть повернутися до переговорів у майбутньому.

За інформацією Reuters, зустріч стала розчаруванням для української делегації. Зеленський сподівався переконати Вашингтон надати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, які могли б уражати цілі на великій відстані, однак, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, остаточне рішення з цього питання Трамп ще не ухвалив.

За словами кількох джерел, розмова проходила в різкому тоні. Один зі співрозмовників описав її як "доволі неприємну", зазначивши, що Трамп попереджав: "Ваша країна замерзне, і ваша країна загине", якщо Україна не піде на домовленість із Росією. Інше джерело не підтвердило використання слова "загине", але підтвердило, що під час зустрічі Трамп неодноразово вживав лайливі вислови.

Спостерігачі припускають, що на позицію Трампа могла вплинути його недавня розмова з Володимиром Путіним. За даними Financial Times, російський президент нібито пропонував "територіальний обмін": Україна відмовляється від Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької й Херсонської. Одне з джерел стверджує, що Трамп передав Зеленському слова Путіна про те, що Росія "знищить" Україну, якщо вона не погодиться на таку угоду.

Один зі співрозмовників агентства Reuters наголосив, що подібна поступка зробила б решту території України набагато вразливішою для нових атак і фактично означала б "політичне самогубство".

Крім того, за даними джерел, одним із тих, хто найактивніше схиляв українську сторону до компромісу з Москвою, був спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Він аргументував свою позицію тим, що в Донецькій і Луганській областях нібито переважає російськомовне населення.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним у Будапешті.

