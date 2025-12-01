Тропічні шторми в Азії забрали життя у понад 1000 людей - Bloomberg (фото)

Серйозні погодні лиха в Азії, спричинені трьома тропічними циклонами на тлі північно-східного мусону, забрали життя понад 1000 людей. Найбільше постраждали Індонезія та Шрі-Ланка, де сильні зливи, повені й зсуви ґрунту зруйнували тисячі домівок і паралізували регіон.

Про це пише Bloomberg. Циклони Senyar, Koto та Ditwah, що збіглися з сезонними мусонними дощами, призвели до аномально високих опадів у Південно-Східній Азії. За даними Центру прогнозування клімату США, на Малайському півострові та півдні Таїланду за останній тиждень випало значно більше дощу, ніж зазвичай. У В'єтнамі та Філіппінах також зафіксовано значні руйнування, а загальні збитки в центральних і північно-центральних районах В'єтнаму сягають щонайменше 3 мільярдів доларів.

Читайте також: У Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблі та поранені (фото, відео)

На острові Суматра в Індонезії інтенсивні шторми Senyar забрали щонайменше 442 життя, ще 402 особи вважаються зниклими безвісти. Перекриті дороги, пошкоджені мережі зв'язку та зсуви ускладнюють рятувальні операції, повідомило Національне агентство з ліквідації надзвичайних ситуацій Індонезії. Уряд країни запустив операції з "засівання хмар", аби зменшити опади в уражених зонах. У Таїланді кількість загиблих досягла 169 осіб.

У Шрі-Ланці жертви циклона Ditwah, який увірвався на острів минулої п'ятниці, зросли до 334 загиблих, а ще 370 людей зникли безвісти. Повені зруйнували понад 25 тисяч будинків, евакуювали 147 тисяч осіб, а загалом лихо торкнулося майже мільйона жителів. Президент Анура Кумара Діссанаяке оголосив надзвичайний стан і звернувся по міжнародну допомогу, назвавши це "найбільшою та найскладнішою природною катастрофою" в історії країни — найсмертоноснішою з 2017 року, коли повені забрали понад 200 життів.

Шторм Senyar, що минув протокою Малакка минулого тижня, розсіявся над Південно-Китайським морем, але перед цим спустошив Суматру та Малайзію. Циклон Ditwah, послаблений, у понеділок принесе сильні дощі до південної Індії, зокрема штату Таміл Наду. Тим часом шторм Koto затримується на сході від В'єтнаму, поступово слабшаючи, але продовжить посилювати опади в уже постраждалих районах.

Прогнози обнадійливі: з середини тижня дощі в більшості зон повернуться до сезонної норми, а в середині грудня на Малайському півострові та Суматрі очікується посуха. Експерти пов'язують посилення таких лих зі змінами клімату, які роблять тропічні циклони інтенсивнішими через потепління океанів.

Нагадаємо, на російській Камчатці зафіксували потужний землетрус.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!