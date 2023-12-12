Вчені підрахували скільки разів Земля обернулася навколо Сонця за весь час

Скільки обертів навколо Сонця зробила Земля за весь час

Вчені провели аналіз кількості обертів кожної з восьми планет Сонячної системи протягом останніх 4,6 мільярда років. Попри складність цього завдання, стабільність орбіт планет дозволила використовувати прості математичні розрахунки.

Формування Сонячної системи почалося приблизно 4,6 мільярда років тому, і спочатку з'явилися гігантські планети, а потім інші, включаючи Землю. Дослідження показало, що орбіти планет стали стійкими та послідовними приблизно через 100 мільйонів років після їх формування. Про це пише Live Science.

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Наведемо приклади отриманих результатів:

Земля: За час свого існування, обертаючись навколо Сонця протягом року, Земля здійснила близько 4,5 мільярда обертів. Меркурій: З майже 18,7 мільярда обертів за останні 4,5 мільярда років при періоді обігу 88 днів. Нептун: З близько 27,9 мільйонів обертів за період обігу близько 60 190 днів. Марс: Приблизно 2,4 мільярда обертів. Юпітер: Близько 387,9 мільйона обертів. Сатурн: Приблизно 156,1 мільйона обертів. Уран: Близько 54,8 мільйона обертів. Венера: Близько 7,5 мільярда обертів.

Дослідження також вказує на те, що більшість планет можуть здвоїти кількість обертів навколо Сонця у майбутньому. Прогнозується, що через 4,5 мільярда років, коли Сонце перетвориться на червоного карлика, це призведе до знищення ближчих до нього планет та суттєвих змін в орбітах залишених.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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