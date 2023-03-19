Вчені виявили вулканічну активність на Венері, дослідивши архівні фото

Палеонтологи виявили прямі докази активного вулканізму на Венері. Проаналізувавши архівні радарні дані місії "Магеллан", вони знайшли вулканічні потоки, що виходять з жерла вулкана площею 2,2 квадратних кілометра. Цей потік лави був порівняно з виверженням вулкана Кілауеа на острові Гаваї. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.

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Венера порівняно з Землею має подібну масу та розміри, але інші параметри роблять її непридатною для життя. Ця планета постійно окутана щільним шаром хмар з вуглекислого газу та азоту, а температура на поверхні досягає 700 Кельвінів, що надто високо для життя та води.

У період між 1990 та 1992 роками космічний апарат NASA "Магеллан" досліджував поверхню Венери за допомогою радару. Двоє геофізиків з США звернули увагу на дані з цієї місії, щоб виявити ознаки вулканічної активності на планеті.

Дослідники порівняли зображення однієї області, знятої кілька разів під час місії "Магеллан", та помітили, що жерло вулкана змінило свою форму за вісім місяців між знімками. Це свідчить про активність вулкана та вказує на вулканічні потоки.

Топографія регіону за даними ''Магеллана''

Планетологи виявили геологічні зміни в області Atla Regio на планеті Венера, яка знаходиться неподалік екватора. Цей район містить два найбільші вулкани на планеті – Озза Монс та Маат Монс. І хоча довгий час вважалося, що цей регіон є вулканічно активним, прямих доказів цьому не було.

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Проте, за допомогою зображень, зроблених космічним апаратом "Магеллан" в 1990-1992 роках, вчені виявили регіон, де жерло вулкана змінило свою форму протягом 8 місяців, що вказує на його активність. Це жерло розташоване у районі щитового вулкана, пов'язаного з Маат Монс, і має площу 2,2 квадратних кілометри з крутими внутрішніми схилами. На наступному знімку, зробленому через 8 місяців, жерло вулкана майже подвоїло свою площу (до 4 квадратних кілометрів) і змінило свою правильну форму. Планетологи припускають, що це може свідчити про утворення лавового озера внутрішньою частиною жерла за 8 місяців.

Крім того, планетологи знайшли ряд яскравих для радара потоків, які спускаються схилом на північ від жерла. Ці потоки охоплюють площу 69 квадратних кілометрів і відповідають типовому вулканізму гарячих точок Землі. Для порівняння, виверження вулкана Кілауеа на Гаваях в 2018 році охопило площу близько 35 квадратних кілометрів.

Вчені наголошують, що на підставі однієї геологічної особливості, пов'язаної з вулканізмом, неможливо точно визначити ступінь вулканічної активності Венери. Вони стверджують, що Венера майже напевно не настільки активна, як супутник Юпітера, Іо, проте не згодні з твердженням, що вулканізм на Венері міг зменшитися до рівня Землі за останні декілька сотень мільйонів років. Імовірно, рівень активності Венери можна порівняти з тими регіонами на Землі, які є найбільш вулканічно активними, наприклад, Гавайські острови. Проте, для отримання більш точної оцінки потрібні додаткові спостереження за планетою-сусідкою.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А також раніше у NASA показали фото сонячних променів на Марсі, які пробиваються крізь хмари.

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