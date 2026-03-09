'Україна направила експертів з безпілотників для захисту американських баз у Йорданії' - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила фахівців з безпілотних технологій для допомоги у захисті американських військових баз у Йорданії. За його словами, Київ готовий підтримувати країни Близького Сходу у протидії загрозам із повітря.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю виданню The New York Times. Зеленський зазначив, що Сполучені Штати Америки звернулися до України з проханням про допомогу у четвер. Уже наступного дня українська команда експертів із безпілотників вирушила до Йорданії.

За словами президента, Київ відреагував на звернення дуже швидко. "Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", — пояснив він. Глава держави підкреслив, що Україна має значний досвід боротьби з дронами, зокрема іранського виробництва, тому готова ділитися цими напрацюваннями з партнерами в регіоні. Водночас, за його словами, така співпраця має враховувати потреби самої України у війні проти Росії.

Зеленський повідомив, що Київ пропонує партнерам взаємовигідний формат співпраці: передача технологій або дронів-перехоплювачів в обмін на системи протиповітряної оборони та інше озброєння, необхідне для захисту від російських балістичних ракет. Українська влада також сподівається на політичну підтримку з боку країн регіону, деякі з яких мають тісні контакти з Москвою.

Президент додав, що після загострення конфлікту між Ізраїлем, Іраном та США до України зверталися лідери кількох держав Близького Сходу з проханням поділитися досвідом у сфері протидії безпілотникам.

Нагадаємо, Трамп повідомив про перші жертви США у війні з Іраном.

