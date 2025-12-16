'Україна ні фактично, ні юридично не визнає Донбас російським' - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що держава не визнає Донбас частиною Росії ані фактично, ані юридично. За словами Зеленського, позиція Кремля щодо Донбасу залишається незмінною — Росія продовжує наполягати на контролі над цим регіоном.

Водночас українська сторона дотримується принципової, практичної та справедливої позиції і не має наміру поступатися власними територіями. Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками українських медіа.

Президент зазначив, що Сполучені Штати намагаються шукати компромісні варіанти та, зокрема, пропонують ідею створення вільної економічної зони. Водночас він наголосив, що такий формат жодним чином не означає передачу Донбасу під управління Російської Федерації.

Зеленський підкреслив, що тема територій залишається предметом переговорів і є однією з ключових у діалозі. Однак, попри обговорення різних підходів, Україна не змінює своєї позиції щодо тимчасово окупованої частини Донбасу.

За його словами, жодних підстав для визнання цих територій російськими не існує ні з точки зору міжнародного права, ні з фактичного боку, і наразі сторони ще не дійшли спільного бачення щодо остаточного врегулювання цього питання.

