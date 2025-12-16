'Україна розраховує на пʼять документів за підсумками переговорів із США' - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами щодо можливого завершення війни з Росією Україна очікує підготовку п’яти окремих документів. Частина з них матиме обов’язкову юридичну силу, зокрема йдеться про угоди щодо гарантій безпеки.

Про це глава держави заявив 15 грудня під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Нідерландів. Зеленський пояснив, що ключовий пакет домовленостей складатиметься з п’яти документів, і частина з них безпосередньо стосуватиметься безпекових гарантій для України. За його словами, ці документи мають бути юридично зобов’язуючими, затвердженими Конгресом США, і міститимуть механізми, аналогічні п’ятій статті НАТО — так зване "дзеркальне" застосування принципу колективного захисту.

Президент наголосив, що відповідні домовленості вже досягнуті, а голосування в Конгресі США стане вирішальним етапом, який підтвердить реальність цих гарантій. Він підкреслив, що обговорення відбувалося за участі українських військових, і на цьому етапі сторони максимально наблизилися до створення дієвих безпекових механізмів.

Водночас Зеленський зазначив, що, попри позитивні напрацювання на папері, для України вирішальними залишаються не декларації, а конкретні рішення, зокрема формальне схвалення американським законодавчим органом.

Окремий блок переговорів стосується відновлення країни. Президент уточнив, що наразі йдеться про фінансування, створення спеціальних фондів і визначення обсягів ресурсів, на які Україна може розраховувати в межах повоєнної відбудови.

Також Зеленський повідомив, що вперше виніс на обговорення питання підтримки українців, які були змушені залишити свої домівки через війну. За його оцінками, потреби у фінансуванні цього напрямку сягають десятків мільярдів доларів — орієнтовно 70–80 мільярдів. Він наголосив, що без належних компенсацій важко мотивувати людей повертатися та будувати життя в Україні.

Крім того, президент розповів, що під час перемовин порушував тему фінансової допомоги для родин загиблих українських військових. Він визнав, що це значне навантаження на державний бюджет, однак підкреслив: Україна в будь-якому разі виконає цей моральний обов’язок. За його словами, зовнішня підтримка дозволила б прискорити виплати та зробити процес більш ефективним.

Зеленський додав, що над підготовкою документів працюють спільно Україна, США та європейські партнери. Він також підтвердив, що обговорював усі ключові кроки безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом під час спільної розмови за участі європейських лідерів.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

За словами глави держави, після фіналізації або суттєвого наближення до остаточних версій документів запланована особиста зустріч із президентом США.

Підсумовуючи, Зеленський визнав, що шлях до потенційних домовленостей є складним через сам характер війни, однак він не обов’язково буде затяжним. За його словами, США зацікавлені у швидкому завершенні війни, тоді як для України ключовим залишається якість рішень.

"Якщо швидкість і якість збігатимуться, ми повністю підтримуємо такий підхід", — резюмував президент.

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!