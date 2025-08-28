Українським пенсіонерам виплатять надбавки у вересні: хто та скільки отримає

З 1 вересня в Україні частина пенсіонерів отримає підвищені виплати. Водночас окремим категоріям доведеться пройти обов’язкову ідентифікацію.

За даними ПФУ, станом на 19 серпня вже профінансовано виплати, що перевищують 50 млрд грн. У вересні й надалі діятиме програма доплат для пенсіонерів, які отримують менше ніж 10 340,35 грн, пише видання "На Пенсії".

У 2025 році передбачені такі розміри доплат:

громадяни віком 70–74 роки отримуватимуть по 300 грн;

особи від 75 до 79 років – по 456 грн;

пенсіонери від 80 років і старші – по 570 грн.

При цьому подавати додаткові заяви не потрібно – кошти автоматично нараховуються разом з основною пенсією.

Також самотні пенсіонери від 80 років, які потребують стороннього догляду, мають право на додаткову матеріальну допомогу. Для її оформлення необхідно подати:

довідку про склад сім’ї;

висновок медичної комісії;

заяву до Пенсійного фонду;

документальне підтвердження відсутності працездатних родичів.

Хто з пенсіонерів повинен пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані підтвердити свою особу до 31 грудня 2025 року.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

через офіційний вебпортал Пенсійного фонду;

у форматі відеозв’язку;

за допомогою Дія.Підпису.

Крім того, жителям окупованих територій потрібно надати підтвердження, що вони не отримують пенсію від РФ.

