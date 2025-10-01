Українці отримують штрафи за 'старі' паспорти: за що можуть покарати

Українці повинні оновлювати фотографію в паспорті-книжечці після досягнення 25 та 45 років. Це є обов'язковою вимогою, і для її виконання надається один місяць. Якщо ж протягом цього часу не буде вклеєно нове фото в паспорт старого зразка або не буде отримано сучасну ID-картку, паспорт стане недійсним. У такому разі особа може бути оштрафована на суму від 17 до 51 грн.

Як пояснили в Держміграційній службі, паспорт-книжечка є безстроковим документом. Це означає, що обов'язковий обмін на ID-картку не передбачений, якщо не йдеться про особливі ситуації.

До виняткових випадків відноситься невклеєне фото після досягнення 25 або 45 років. Якщо власник паспорта не вклеїв нове фото протягом місяця після настання цього віку, паспорт-книжечка підлягає обов'язковому обміну на ID-картку.

Також ID-картка буде видана при заміні паспорта зразка 1994 року в таких випадках:

втрата, крадіжка або псування документа;

зміна прізвища або інших особистих даних власника.

За оформлення ID-картки необхідно буде заплатити. Як повідомили в Держміграційній службі, вартість отримання документа протягом 20 робочих днів складає 558 грн. Це включає:

126 грн за адміністративну послугу.

432 грн за бланк.

Якщо ID-картку потрібно виготовити терміново, ціна буде значно вищою. За оформлення протягом 10 робочих днів доведеться заплатити 928 грн:

126 грн за адміністративну послугу.

432 грн за бланк.

Проте для певних категорій громадян є можливість отримати документ безкоштовно. Це стосується осіб, які досягли 14 років і отримують паспорт вперше.

Штрафи за прострочений паспорт

Якщо власник не вклеїв фото у паспорт старого зразка вчасно або не замінив його на новий, такий документ вважається недійсним. Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, використання недійсного паспорта тягне за собою таке покарання:

за перше порушення – попередження.

при повторному порушенні протягом року – штраф від 17 до 51 грн.

