Украинцы получают штрафы за "старые" паспорта: за что могут наказать

Анастасия Крыщук

Украинцев штрафуют за просроченные паспорта. Источник: Фото из открытых источников

Украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжке по достижении 25 и 45 лет. Это является обязательным требованием, и для его выполнения предоставляется один месяц. Если же в течение этого времени не будет вклеено новое фото в паспорт старого образца или не будет получена современная ID-карта, паспорт станет недействительным. В таком случае лицо может быть оштрафовано на сумму от 17 до 51 грн.

Как объяснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка является бессрочным документом. Это означает, что обязательный обмен на ID-карту не предусмотрен, если речь не идет об особых ситуациях.

К исключительным случаям относится невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет. Если владелец паспорта не вклеил новое фото в течение месяца после наступления этого возраста, паспорт-книжечка подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также ID-карта будет выдана при замене паспорта образца 1994 года в следующих случаях:

  • потеря, кража или порча документа;
  • смена фамилии или других личных данных владельца.

За оформление ID-карты нужно будет заплатить. Как сообщили в Госмиграционной службе, стоимость получения документа в течение 20 рабочих дней составляет 558 грн. Это включает:

  • 126 грн. за административную услугу.
  • 432 грн. за бланк.

Если ID-карту нужно изготовить срочно, цена будет значительно выше. За оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн.

  • 126 грн. за административную услугу.
  • 432 грн. за бланк.

Однако для определенных категорий граждан есть возможность получить документ бесплатно. Это касается лиц, достигших 14 лет и получающих паспорт впервые.

Штрафы за просроченный паспорт

Если владелец не вклеил фото в паспорт старого образца вовремя или не заменил его на новый, такой документ считается недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование недействительного паспорта влечет за собой такое наказание:

  • за первое нарушение – предупреждение.
  • при повторном нарушении в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один жест за рулем может обойтись водителю в 56 000 грн штрафа.

