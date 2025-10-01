Украинцы получают штрафы за "старые" паспорта: за что могут наказать
Украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжке по достижении 25 и 45 лет. Это является обязательным требованием, и для его выполнения предоставляется один месяц. Если же в течение этого времени не будет вклеено новое фото в паспорт старого образца или не будет получена современная ID-карта, паспорт станет недействительным. В таком случае лицо может быть оштрафовано на сумму от 17 до 51 грн.
Как объяснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка является бессрочным документом. Это означает, что обязательный обмен на ID-карту не предусмотрен, если речь не идет об особых ситуациях.
К исключительным случаям относится невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет. Если владелец паспорта не вклеил новое фото в течение месяца после наступления этого возраста, паспорт-книжечка подлежит обязательному обмену на ID-карту.
Также ID-карта будет выдана при замене паспорта образца 1994 года в следующих случаях:
- потеря, кража или порча документа;
- смена фамилии или других личных данных владельца.
За оформление ID-карты нужно будет заплатить. Как сообщили в Госмиграционной службе, стоимость получения документа в течение 20 рабочих дней составляет 558 грн. Это включает:
- 126 грн. за административную услугу.
- 432 грн. за бланк.
Если ID-карту нужно изготовить срочно, цена будет значительно выше. За оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн.
- 126 грн. за административную услугу.
- 432 грн. за бланк.
Однако для определенных категорий граждан есть возможность получить документ бесплатно. Это касается лиц, достигших 14 лет и получающих паспорт впервые.
Штрафы за просроченный паспорт
Если владелец не вклеил фото в паспорт старого образца вовремя или не заменил его на новый, такой документ считается недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование недействительного паспорта влечет за собой такое наказание:
- за первое нарушение – предупреждение.
- при повторном нарушении в течение года – штраф от 17 до 51 грн.
