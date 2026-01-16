Україну накриє магнітна буря у 3,7 бала: прогноз на 16 січня

У п’ятницю, 16 січня, сонячна активність залишатиметься на низькому рівні. За прогнозами, очікується слабка геомагнітна буря зеленого рівня з показником К-індексу 3,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби. Фахівці зазначають, що наразі швидкість сонячного вітру є дещо підвищеною. Водночас магнітне поле, яке він переносить, має слабко виражену північно-південну складову. Саме це й забезпечує загалом спокійний геомагнітний фон. Проте у разі посилення південної компоненти магнітного поля рівень сонячної активності може зрости.

Варто враховувати, що навіть слабкі магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини не лише в день їхнього виникнення, а й за кілька днів до та після. Найчутливішими до таких змін залишаються метеозалежні люди, особи з хронічними захворюваннями та ті, хто перебуває у стані підвищеного стресу.

