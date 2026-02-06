Україну накриє хвиля скандинавського походження: коли знову похолодає

Погода в Україні у п’ятницю, 6 лютого, тимчасово стане м’якшою: інтенсивні морози ослабнуть, а в окремих регіонах температура повітря навіть підніметься вище нуля. Надходження тепліших і вологіших атлантичних повітряних мас принесло опади, а взаємодія східного антициклону із західною циклонічною системою спричинила посилення вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, саме поєднання цих чинників стало причиною локальних плюсових температур у низці областей.

За прогнозом, у п’ятницю в більшості регіонів країни випадатиме сніг або мокрий сніг, тоді як на заході та півдні можливі дощі. Східні області переважно минуть без суттєвих опадів. Вітер очікується південно-східний, поривчастий і місцями доволі сильний.

У нічний час на півночі та в центральних областях температура знижуватиметься до -3…-8 градусів, на сході холод посилиться до -8…-12. Водночас на заході й півдні стовпчики термометрів утримуватимуться поблизу нульової позначки. Вдень 6 лютого в більшості регіонів прогнозують -2…-7 градусів, у західних і південних областях — від -1 до +3, а на Закарпатті та в Криму повітря прогріється до +2…+8 градусів.

У Києві в п’ятницю очікується сніг у поєднанні з сильним південно-східним вітром. Температура протягом доби коливатиметься в межах -3…-6 градусів.

Надалі, за словами Наталії Діденко, в Україні збережеться відносно тепліша погода, однак з опадами. Водночас у період з 9 по 11 лютого прогнозується нове похолодання, пов’язане з поверненням антициклону.

Раніше про поступовий характер потепління також заявляв керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Він зазначав, що холодні й сухі повітряні маси не відступатимуть різко, тому суттєвих погодних коливань очікувати не варто. Крім того, вже 8–9 лютого в Україну може надійти чергова хвиля холоду скандинавського походження.

