Укрзалізниця змінила розклад руху понад 200 потягів через обстріли: подробиці

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження оновленого розкладу руху поїздів, який набуде чинності в ніч на 22 січня. Зміни торкнуться 118 поїздів далекого сполучення, а також понад сотні регіональних і приміських маршрутів.

Про це компанія поінформувала на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. У перевізника пояснили, що новий графік розробили для мінімізації системних затримок, які виникали через ворожі обстріли, необхідність об’їздів та курсування поїздів у знеструмлених районах із використанням резервних тепловозів.

У компанії звернули увагу пасажирів на зміну часу відправлення окремих міжнародних рейсів. Зокрема, поїзд №9 Київ – Будапешт вирушатиме о 09:43 замість 11:05, а поїзд №749 Київ – Відень відправлятиметься о 12:33 замість 13:05.

Читайте також: В Україні почне курсувати новий поїзд "вихідного дня": які міста сполучить та скільки коштують білети

В "Укрзалізниці" зазначили, що у квитках, придбаних після 8 січня, новий час відправлення та прибуття вже врахований автоматично. Пасажирам, які купували проїзні документи через сайти або каси іноземних перевізників, радять обов’язково перевірити актуальний розклад на офіційних ресурсах УЗ.

Ознайомитися з оновленим графіком руху поїздів можна в мобільному застосунку та на офіційному сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних табло залізничних вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!