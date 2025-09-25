Чи зростуть пенсії по інвалідності у 2026 році: що відомо

В Україні громадяни з інвалідністю мають гарантоване право на отримання державної пенсії, розмір якої встановлюється окремо для кожного випадку. Саме тому важливо стежити за можливими змінами у розмірах цих виплат у наступному році.

Пенсія призначається з урахуванням причини інвалідності та відповідної групи, що була офіційно визначена. Про це зазначає ПФУ.

У 2026 році розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю залишатиметься прив’язаним до суми пенсії за віком і визначатиметься у відсотковому співвідношенні:

для громадян з інвалідністю I групи – 100% від пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю II групи – 90% від пенсії за віком;

для представників III групи – 50% від пенсії за віком.

Призначення пенсії здійснюється з дати встановлення інвалідності, за умови, що заяву подано не пізніше тримісячного терміну з моменту визначення відповідної групи. Якщо ж звернення відбулося пізніше, виплати стартують з дня подання заяви.

Читайте також: Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію: що каже законодавство

"Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності", – зазначають у ПФУ.

При визначенні страхового стажу для обчислення пенсії за віком, що є основою для нарахування пенсії по інвалідності, враховується не лише фактично набутий стаж, а й час, який минув від моменту встановлення інвалідності до досягнення особою 60-річного віку.

Чи підвищаться пенсії у 2026 році?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що у 2026 році пенсійні виплати для багатьох громадян зростуть.

Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік суттєво більшу суму на пенсійне забезпечення – 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що значно перевищує обсяг фінансування у 2025-му. Тоді на пенсії було передбачено на 123,4 мільярда гривень менше.

Раніше ми розповідали, на яку пенсію варто розраховувати зі стажем у 30 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!