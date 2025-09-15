У більшості областей без опадів: прогноз погоди в Україні на 16 вересня

Цього тижня погода в Україні буде різноманітною: дощі переважатимуть на заході та півдні, а найменше опадів прогнозується у північно-східних регіонах. У нічні та ранкові години місцями можливі тумани, а найтепліше буде на півдні та південному сході країни.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. У вівторок, 16 вересня, очікується здебільшого суха погода, лише подекуди на заході можливі дощі з грозами.

