На Миколаївщині виявили рідкісний гриб: характеристики лімацели масляної (фото)

У селі Матвіївка на Миколаївщині місцевий грибник Володимир Володимир поділився у спільноті "Гриби України" фотографіями незвичних грибів із блискучими слизькими шапками та ніжками. Публікація одразу викликала жваве обговорення серед учасників групи.

Про це повідомляє obukhiv.info. Миколог Микола Придюк припустив, що на фото зображений рідкісний вид — Лімацела масляна (Limacella illinita), який в Україні трапляється нечасто. Водночас користувач Vitalij Drozdov зауважив, що нині гриб офіційно має нову назву — Zhuliangomyces illinitus, і додав, що у його регіоні цей вид з’являється досить регулярно восени.

Дискусія у спільноті швидко переросла в жартівливе обговорення постійних перейменувань грибів і складних назв, які часто пропонують азійські мікологи.

Рідкісна знахідка з Миколаївщини зацікавила багатьох членів спільноти, адже подібні гриби можна зустріти далеко не кожного сезону, навіть досвідченим грибникам.

