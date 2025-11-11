В Николаевской области обнаружили редкий гриб: характеристики лимацели масляной (фото)

В селе Матвеевка Николаевской области местный грибник Владимир Владимир поделился в сообществе "Грибы Украины" фотографиями необычных грибов с блестящими скользкими шапками и ножками. Публикация сразу вызвала оживленное обсуждение среди участников группы.

Об этом сообщает obukhiv.info. Миколог Николай Придюк предположил, что на фото изображен редкий вид — Лимацела масляная (Limacella illinita), который в Украине встречается нечасто. В то же время пользователь Vitalij Drozdov отметил, что гриб официально имеет новое название — Zhuliangomyces illinitus, и добавил, что в его регионе этот вид появляется довольно регулярно осенью.

Дискуссия в обществе быстро переросла в шутливое обсуждение постоянных переименований грибов и сложных названий, которые часто предлагают азиатские микологи.

Редкая находка из Николаева заинтересовала многих членов сообщества, ведь подобные грибы можно встретить далеко не каждый сезон, даже опытным грибникам.

