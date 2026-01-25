В Україні дешевшають улюблені фрукти українців: яка ціна за кілограм

Зима — традиційний сезон цитрусових в Україні. Мандарини, апельсини та лимони активно купують перед святами, а потім попит поступово спадає. Водночас сезонність, коливання імпорту, курс валют та логістика продовжують впливати на ціни в магазинах.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла експертка з питань плодоовочевої продукції Лілія Бистрицька.

Перед Новим роком мандарини завжди дорожчають через ажіотажний попит. У другій половині січня 2026 року, як і щороку, спостерігається очікуване зниження ціни — попит помітно падає.

"У лютому вартість мандаринів середньої якості може опуститися до 35–50 грн за кілограм", — прогнозує експертка.

Апельсини мають стабільний попит протягом усієї зими, зокрема через закупівлі ресторанів, кафе та готелів (сегмент HoReCa). Саме тому різких стрибків цін на них не прогнозується.

"Ціни залишаться приблизно на поточному рівні або зростуть незначно", — зазначає Лілія Бистрицька.

Лимони — базовий імпортний продукт, попит на який майже не залежить від сезону. Наприкінці зими можливе помірне подорожчання — в межах 10%. Це пов’язано з традиційним скороченням пропозиції з основних постачальників.

Взимку українські запаси груш вичерпуються, тому ціна залежить від імпорту (переважно ЄС і Туреччина), курсу валют та обсягів поставок.

"До кінця лютого ціни на груші залишатимуться відносно стабільними. Можливі короткострокові акції в мережах супермаркетів", — пояснює експертка.

Український ринок фруктів і овочів взимку сильно залежить від імпорту. Запаси літньо-осіннього врожаю поступово вичерпуються, а витрати на зберігання (електроенергія, опалення складів) зростають через енергетичну кризу. Це тисне на ціни й робить сезонне подорожчання неминучим.

Дорожчання більшості фруктів і овочів триватиме щонайменше до появи нового врожаю навесні 2026 року.

