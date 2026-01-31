В Україні дорожчає популярний продукт: скільки коштує

Українці відчуватимуть ціновий тиск протягом усього 2026 року, і одним із товарів, який стабільно дорожчатиме, стане вершкове масло. Глобальні коливання цін на сировину та продовольство, а також хронічні проблеми в українській енергосистемі змушують виробників постійно підвищувати вартість своєї продукції.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив економіст Володимир Чиж. За його словами, Електроенергія залишається одним із ключових факторів зростання собівартості молочних продуктів.

Скільки подорожчало масло у 2025 році та чого чекати у 2026-му

У 2025 році вершкове масло в середньому подорожчало на 34%. Зараз пачка вагою 180–200 г коштує 107–110 грн.

Економіст прогнозує, що у 2026 році середня ціна може сягнути 125–135 грн за упаковку — тобто зростання складе 12–15% за рік.

"Це відображає як світову тенденцію до подорожчання молочних продуктів, так і внутрішні витрати українських виробників, зокрема на генератори та альтернативні джерела енергії під час постійних відключень", — пояснив Чиж.

Чому виробники не знижують ціни

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка зазначає: попри певну стабільність закупівельних цін на молоко-сировину в січні, це не призведе до зниження роздрібних цін на масло та тверді сири.

Виробники намагаються зберегти прибутковість і створити фінансовий запас на випадок нових відключень електроенергії взимку. Тому вони не поспішають знижувати ціни, а в деяких випадках навіть продовжують їх поступово підвищувати.

Чому масло дорожчає швидше за інші молочні продукти

Основні причини зростання цін саме на вершкове масло:

висока частка енергетичних витрат у собівартості (охолодження, пастеризація, сепарація вершків);

залежність від імпортних компонентів (у деяких випадках — добавки, упаковка);

скорочення пропозиції якісної сировини через проблеми в молочному секторі;

сезонне зростання попиту перед святами та в холодну пору року.

в Україні подорожчала риба.

