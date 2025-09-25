В Україні хочуть змінити правила щодо оренди квартир і будинків: який закон готують нардепи

В Україні хочуть запровадити новий вид оренди житла з можливістю викупу. Однак така норма не буде стосуватися всієї нерухомості. Очікується, що вона буде доступна лише для соціального житла, причому право на викуп можна буде отримати після 10 років проживання в ньому.

Як повідомила народна депутатка Олена Шуляк ("Слуга народу") у коментарі для OBOZ.UA, в Україні активно розробляється урядовий законопроєкт № 12377 "Про основні засади житлової політики", який має передбачати можливість оренди з правом викупу. Наразі документ готують до другого читання.

За словами депутатки, передбачається, що щомісячні орендні внески протягом 10 років будуть зараховуватися до вартості житла. Таким чином, по завершенню оренди можна буде придбати цю нерухомість.

Однак, ціна викупу житла не буде нижчою за вартість нового соціального житла, що має стати його заміною. Тобто мешканці, наприклад, старих будинків, платитимуть за квартири так, наче це новобудови.

Читайте також: В Україні масово здорожчала оренда квартир: де ціни зросли найбільше

Як пояснила Шуляк, така модель оренди з правом викупу обумовлена тим, що кошти, отримані від викупу орендованого житла, спрямовуватимуться до спеціального фонду. Ці гроші будуть використані для будівництва нового соціального житла. Тобто, купуючи готове житло для себе, українці фактично фінансуватимуть створення нового житла для інших.

Що являє собою соціальне житло

Олена Шуляк зазначила, що важливою частиною законопроєкту є створення Фонду соціального житла, який включатиме як державне, так і муніципальне житло. Таке житло надаватиметься на тимчасовій основі:

у соціальну оренду, коли витрати на оренду не перевищуватимуть 25-30% від доходу родини;

як службове житло.

Фонд поповнюватиметься, як очікується, переважно за рахунок будівель, що перебувають на балансі держави та місцевих громад. Однак перед цим необхідно провести інвентаризацію цього житла, зокрема недобудов, яких, за словами нардепки, в Україні є сотні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!