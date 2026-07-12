В Україні змінили правила харчування школярів: подробиці

Кабінет Міністрів оновив правила організації харчування у закладах освіти. Відтепер українські школи зможуть забезпечувати учнів гарячими обідами не лише в їдальнях, а й в інших приміщеннях навчального закладу.

Нові норми почнуть діяти вже з початком навчального року. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Згідно з новими правилами, організовувати харчування дозволено в навчальних кабінетах, рекреаційних зонах, актових залах, а також в укриттях під час повітряних тривог. Таке рішення ухвалили через обмежену місткість шкільних їдалень та необхідність адаптувати освітній процес до умов воєнного часу.

Із 1 вересня безоплатне гаряче харчування отримуватимуть усі учні 1–11 (12) класів, які навчаються за очною або змішаною формою. Очікується, що програмою буде охоплено близько трьох мільйонів школярів.

У МОН наголошують, що незалежно від місця прийому їжі вимоги до її якості та безпечності залишаються незмінними. Використовувати альтернативні приміщення можна лише за умови дотримання санітарних норм. Зокрема, заклади освіти мають забезпечити чіткий графік харчування, доступ до місць для миття рук, регулярне прибирання та провітрювання приміщень, безпечне транспортування готових страв і правильне поводження з харчовими відходами.

Як зазначила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, реформа шкільного харчування спрямована насамперед на збереження здоров’я дітей та забезпечення рівного доступу до якісного гарячого харчування. "Ми прагнемо, щоб безоплатне гаряче харчування було доступним для кожної дитини. Саме тому адаптуємо правила до сучасних умов, не знижуючи вимог до якості та безпечності продуктів", — підкреслила вона.

Оновлені зміни до Порядку організації харчування підготували Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки, Держпродспоживслужбою, Асоціацією міст України та командою реформи шкільного харчування.

За даними МОН, наразі в Україні вже модернізовано близько 20% харчоблоків від загальної потреби. За рахунок державної субвенції оновлено 157 об’єктів, ще 84 перебувають на різних етапах реалізації. Крім того, понад 1,5 тисячі шкільних їдалень вдалося модернізувати завдяки фінансуванню з місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів.

Реформа системи шкільного харчування впроваджується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, в Україні змінили правила навчання для дітей з особливими потребами.

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