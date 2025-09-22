В Україні масово здорожчала оренда квартир: де ціни зросли найбільше

У більшості великих міст України ціни на 1-кімнатні квартири були переглянуті, причому здебільшого у бік підвищення. Найбільше подорожчання зафіксували в Одесі.

За останні пів року вартість таких квартир тут зросла на 14%, до середнього показника 44 000 доларів. Про це пише OBOZ.UA.

Загалом, за інформацією одного з великих спеціалізованих порталів, ціни на квартири збільшилися в межах від 1% до 14%. Окрім Одеси, значне подорожчання було також зафіксовано у Тернополі (13%), Рівному (11%), Дніпрі, Харкові та Чернівцях (по 7%).

Де знизилась вартість оренди квартир

Ціни знизились лише в трьох містах, а саме у Запоріжжі (на 9%), Львові (на 3%) та Миколаєві (на 2%).

В Ужгороді та Вінниці вартість житла залишилась без змін.

Раніше ми розповідали, в якому з регіонів України квартира для здачі в оренду може окупитися за рік.

