В Украине массово подорожала аренда квартир: где цены выросли больше всего

В большинстве крупных городов Украины цены на 1-комнатные квартиры были пересмотрены, причем в основном в сторону повышения. Наибольшее подорожание зафиксировали в Одессе.

За последние полгода стоимость таких квартир здесь выросла на 14%, до среднего показателя 44 000 долларов. Об этом пишет OBOZ.UA.

В целом, по информации одного из крупных специализированных порталов, цены на квартиры выросли в пределах от 1% до 14%. Кроме Одессы, значительное подорожание было также зафиксировано в Тернополе (13%), Ровно (11%), Днепре, Харькове и Черновцах (по 7%).

Где снизилась стоимость аренды квартир

Цены снизились только в трех городах, а именно в Запорожье (на 9%), Львове (на 3%) и Николаеве (на 2%).

В Ужгороде и Виннице стоимость жилья осталась без изменений.

