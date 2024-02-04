В Україні оновили правила отримання спадку: що змінилось

Які зміни в отриманні спадщини оновилися в Україні у 2024 році

Війна внесла свої корективи в багато сфер життя, і спадкування не стало винятком. 30 січня 2024 року набули чинності зміни до Закону про спадщину, які покликані захистити права спадкоємців.

Зміни в Законі про спадщину покликані зробити процедуру оформлення спадщини більш зрозумілою та доступною для всіх, пише видання "На пенсії".

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Що нового?

Змінено поняття "місце відкриття спадщини". Якщо відомо останнє місце проживання спадкодавця, то це і буде місцем відкриття спадщини. Якщо останнє місце проживання невідоме, але є нерухоме майно, то спадщину оформлюють за місцем знаходження цього майна. Якщо нерухомості немає, то спадщину оформлюють за місцем знаходження основної частини рухомого майна.



Спадкоємці мають більше часу на прийняття спадщини. Зараз строк для прийняття спадщини становить 6 місяців. Якщо спадкодавець помер на окупованій території, строк на прийняття спадщини може бути подовжений.

Спрощено процедуру оформлення спадщини для переселенців. Переселенці можуть подати заяву про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса в Україні.



Що це значить на практиці?

Спадкоємцям важливо знати, де саме потрібно оформлювати спадщину.

Якщо у вас є документи, що підтверджують останнє місце проживання спадкодавця, збережіть їх.

Якщо ви не можете особисто прийти до нотаріуса, ви можете оформити довіреність на іншу особу.

Пам'ятайте:

Зверніться за юридичною консультацією, якщо у вас є питання щодо оформлення спадщини.

Не ігноруйте строки, встановлені законом.

Збирайте всі необхідні документи.

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