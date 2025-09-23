В Україні відчутно здешевшали яйця: на скільки знизились ціни

В Україні значно знизилась вартість нефасованих курячих яєць. Наразі їх можна придбати в великих супермаркетах за середньою ціною 4,77 грн за штуку, що на 67 копійок менше, ніж було в середині серпня.

Однак експерти не відкидають можливості подорожчання яєць у найближчому майбутньому. Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, великі супермаркети пропонують нефасовані яйця за ціною від 4,39 до 5,7 грн за штуку (43,9-57 грн за десяток). Зокрема:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,39 грн/шт. (43,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Прогноз щодо цін на яйця в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше заявив про ймовірне суттєве подорожчання яєць. За його прогнозом, вже восени ціна може збільшитися на 10%.

Проте, як зазначив експерт, це відбудеться тільки у разі підвищення вартості електроенергії. За його словами, на даний момент ситуація на ринку залишається стабільною.

"Якщо ціни на електроенергію підуть вгору, будуть зростати витрати виробництв. Зараз ціна стабілізувалася, але восени ціна на яйця може зрости на 5-10%", – розповів Марчук.

