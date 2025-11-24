В Україні падає ціна на популярний овоч: скільки коштує кілограм

Європейський ринок картоплі перебуває у складному становищі: попит не зростає, а посівні площі та врожай 2025 року суттєво збільшилися. Це призвело до надлишку пропозиції та стрімкого падіння цін.

Про це повідомляє FreshPlaza. "Ринок Європи зараз під сильним тиском через надлишок картоплі. Площі було розширено, погодні умови в ключових регіонах виявилися сприятливими, тому врожай вищий за середній. Єдине відкрите питання — наскільки добре картопля зберігатиметься взимку і чи не почнуться втрати в сховищах у найближчі місяці", — прокоментував Доменіко Ціттеріо, президент комітету Rucip (європейські правила торгівлі картоплею).

За його словами, попит одночасно слабкий і на свіжому ринку, і з боку переробної промисловості. "Споживання або стабільно падає, або принаймні точно не зростає. Продажі дуже повільні. Дуже рідко буває, щоб і переробники, і роздріб одночасно стояли на місці — але саме це триває вже кілька місяців".

Тепла погода останнього часу (температури ближчі до вересневих, ніж до листопадових) також не стимулює споживачів купувати більше картоплі.

"Ціни вже настільки низькі, що важко уявити їхнє подальше падіння. Принаймні я на це дуже сподіваюся", — додав Ціттеріо.

