В Украине падает цена на популярный овощ: сколько стоит килограмм

Европейский рынок картофеля находится в сложном положении: спрос не растет, а посевные площади и урожай 2025 существенно увеличились. Это привело к переизбытку предложения и стремительному падению цен.

Об этом сообщает FreshPlaza. "Рынок Европы сейчас под сильным давлением из-за избытка картофеля. Площади были расширены, погодные условия в ключевых регионах оказались благоприятными, поэтому урожай выше среднего. Единственный открытый вопрос — насколько хорошо картофель будет сохраняться зимой и не начнутся ли потери в хранилищах в ближайшие месяцы", — прокомментировал Доменико Циттерио, президент комитета Rucip (европейские правила торговли картофелем).

По его словам, спрос одновременно слаб и на свежем рынке, и со стороны перерабатывающей промышленности. "Потребление либо стабильно падает, либо, по крайней мере, точно не растет. Продажи очень медленные. Очень редко бывает, чтобы и переработчики, и розница одновременно стояли на месте, но именно это длится уже несколько месяцев".

Теплая погода последнего времени (температуры ближе к сентябрьским, чем к ноябрьским) также не стимулирует потребителей покупать больше картофеля.

"Цены уже настолько низки, что трудно представить их дальнейшее падение. По крайней мере, я на это очень надеюсь", — добавил Циттерио.

