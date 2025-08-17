В Україні переглянуть тариф на електроенергію: з якої дати світло може подорожчати

З 1 жовтня 2025 року в Україні планують переглянути тарифи на електроенергію. Поточна ціна на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год залишиться до вказаної дати.

Однак не виключено, що ціна на електроенергію залишиться незмінною і після 1 жовтня, адже остаточне рішення з цього приводу ще не прийнято. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №480 від 29 квітня 2025 року, до 31 жовтня перегляд тарифу на світло не передбачений. Про це пише OBOZ.UA.

Як економити на електроенергії

Як зазначають у Міністерстві енергетики, вартість електроенергії за "нічним тарифом", при використанні двозонного лічильника, становитиме 2,16 гривні за кіловат-годину. Це означає, що власники таких пристроїв і надалі платитимуть удвічі менше за електроенергію, спожиту в період із 23:00 до 7:00.

Кожен споживач має можливість придбати багатозонний лічильник, звернутися до свого енергопостачальника та перейти на відповідний тарифний план. У разі встановлення тризонного лічильника діють три окремі тарифи, залежно від часу доби:

з 23:00 до 07:00 (нічний) – 1,728 грн/кВт*год;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) – 4,34 грн/кВт*год;

8:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) – 6,48 грн/кВт*год.

Такий тип обліку електроенергії має сенс лише за умови високого рівня споживання та можливості чітко регулювати час використання електроприладів. До прикладу, якщо ви можете уникати споживання електроенергії у пікові години – з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – це може бути вигідним рішенням.

