В Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна за кілограм

Українські виробники пропонують цибулю за ціною від 5 до 10 гривень за кілограм. Це приблизно на 25% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, зниження вартості пов’язане з кількома чинниками. Найперше — різким спадом попиту на цей овоч. Одночасно з цим на ринку зросла пропозиція, адже дрібні фермери почали активно розпродавати запаси з необладнаних сховищ, намагаючись реалізувати продукцію до настання холодів.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

За підрахунками експертів, нинішня ціна на цибулю в Україні приблизно на 41% нижча, ніж у цей самий період минулого року. Водночас учасники ринку зазначають, що знайти якісну продукцію стає складніше, оскільки більші виробники залишили її на зберігання й планують продавати взимку.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!