Сонячно та до 23 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 21 січня

Протягом поточного тижня погодні умови в Україні визначатиме потужний сибірський антициклон. Він фактично перекриє надходження теплого повітря з півдня та заходу, через що країну накриє хвиля інтенсивного холоду. Найнижчі температури очікуються вночі — подекуди стовпчики термометрів опускатимуться до -25°C. Опадів прогнозується небагато, однак через морози та перепади температур на автошляхах і тротуарах утримуватиметься небезпечна ожеледиця.

За даними синоптиків, поступове послаблення морозів можливе лише ближче до завершення тижня. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Середа, 21 січня, стане одним із найхолодніших днів тижня. У північних областях вночі температура сягатиме -18…-23°C, удень -10…-14°C. Погода сонячна, із сильним морозом. На півдні вночі буде -11…-15°C, удень -3…-7°C, без істотних опадів. Захід країни очікує нічний холод -16…-21°C, удень -4…-8°C. Хмарно з періодичними проясненнями. На сході вночі температура знизиться до -19…-23°C, удень -11…-15°C. Ясно, сухо.У центральних регіонах вночі -15…-20°C, удень -8…-12°C. Морозна й суха погода. У Києві нічна температура становитиме -18…-20°C, вдень -11…-13°C. Переважно ясно.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

