В Україні подорожчали популярні овочі: яка ціна за кілограм

В Україні продовжує зростати вартість продуктів, і цього тижня помітне подорожчання торкнулося популярних овочів — цибулі та часнику. Станом на 1 лютого 2026 року ціни на білу, ріпчасту цибулю та часник значно перевищують середньомісячні показники січня.

Так, біла цибуля сьогодні в середньому коштує 69,99 гривні за кілограм, тоді як у січні її ціна становила 56,59 гривні. Ріпчаста цибуля подорожчала менше, але також помітно — із 8,60 до 9,13 гривні за кілограм. Часник також подорожчав: середня ціна за кілограм у супермаркетах досягла 156,04 гривні, тоді як минулого місяця він коштував 144,36 гривні. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, попри нинішнє зростання цін, овочі залишаються дешевшими, ніж торік, завдяки вдалому врожаю 2025 року. Водночас експерт попереджає, що ціни на молочну продукцію можуть зростати швидше, оскільки значну частину її формує імпорт.

Що стосується м’яса, зростання цін буде помірним і більше залежатиме від попиту. Через менший обсяг покупок виробники не зможуть різко піднімати вартість, зазначає Пендзин.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

