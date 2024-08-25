В Україні з'явилась нова професія: кого беруть та скільки платять

Українцям пропонують опанувати професію фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Для того, щоб отримати цю посаду, потрібно подати заявку та пройти конкурсний відбір серед інших претендентів.

Ті, хто успішно пройде відбір, можуть розраховувати на середню зарплату у 17 860 грн на місяць. Про це пише OBOZ.UA.

У Міністерстві у справах ветеранів України озвучили вимоги до кандидатів та умови працевлаштування. Для отримання посади кандидат повинен відповідати кільком критеріям:

бути громадянином України;

мати освітній рівень не нижче бакалавра за спеціальностями: "Освіта/Педагогіка", "Соціальні та поведінкові науки", "Право", "Охорона здоров’я", "Соціальна робота", "Публічне управління та адміністрування".

Фахівець із супроводу є першою людиною, яка зустрічає ветеранів і ветеранок після їх повернення до громади. Він надає інформаційну підтримку, допомагає з отриманням статусів, пільг, послуг, житла та іншого. Навантаження на такого спеціаліста передбачає роботу з 35 ветеранами та їхніми родинами.

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Як подати заяву

Фахівців планують набирати в чотири етапи, перший з яких триватиме до 5 вересня. Загалом передбачається підготовка 11,3 тисяч фахівців із супроводу, з яких 3 тисячі будуть відібрані вже на першому етапі. Щоб подати заяву, потрібно виконати кілька кроків:

відвідати веб-платформу е-Ветеран, обрати розділ "Електронні сервіси" та натиснути на "Заява на участь у відборі на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб";

заповнити необхідну інформацію, включаючи вказівку на територіальну громаду, де плануєте працевлаштування;

пройти фахове та психологічне тестування;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Якщо в обраній громаді немає відкритої вакансії фахівця із супроводу, система запропонує вам стати в резерв, щоб мати пріоритет серед кандидатів, коли вакансія з'явиться. Якщо бажана громада відсутня у списку, це може означати, що реєстрація вже завершена, громада знаходиться на тимчасово окупованій території або там тривають бойові дії.

Після цього на зазначену електронну адресу надійде лист із подальшими інструкціями. Важливо врахувати, що кандидат може подати лише одну заявку і після її подання редагування буде неможливим.

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