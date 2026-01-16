В Україні продовжили шкільні канікули: чому на який термін

В Україні ухвалено рішення про зміну формату навчання через складну безпекову ситуацію. Міністерство освіти і науки повідомило про тимчасове припинення очного освітнього процесу та можливе продовження зимових канікул.

Як зазначили у МОН, уряд дозволив зупинити навчання в аудиторіях у закладах усіх рівнів — від дошкільних до вищих — залежно від обстановки в конкретних регіонах. Йдеться про дитячі садки, школи, профтехи, заклади фахової передвищої та вищої освіти.

Обласним військовим адміністраціям і центральним органам виконавчої влади доручено визначитися з подальшими кроками: або перевести освітній процес у дистанційний формат, або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Окремо наголошується, що Київська міська державна адміністрація також має ухвалити рішення щодо продовження або введення канікул у столиці до зазначеної дати.

Водночас заклади дошкільної освіти в Києві самостійно визначатимуть режим роботи, виходячи з поточної ситуації та можливостей на місцях.

