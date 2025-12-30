В Україні ростуть ціни на популярні продукти: скільки коштуватимуть

Вартість продуктів у торговельних мережах змінюватиметься нерівномірно: овочі й надалі дорожчатимуть, тоді як ціни на м’ясо з часом почнуть знижуватися. Таку динаміку зумовлюють як передсвятковий попит, так і поступове вичерпання запасів вітчизняного врожаю.

Про це в ефірі телебачення повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, найвідчутніше зростання цін зараз спостерігається саме у сегменті тепличних овочів.

Експерт зазначив, що подорожчання овочів може продовжитися, але в помірних межах — приблизно на 5–7%. Найбільший ціновий тиск нині демонструють тепличні культури, адже сезон власного виробництва вже завершився. Напередодні новорічних свят попит на свіжі овочі традиційно зростає, тоді як внутрішніх запасів небагато. Через дисбаланс між попитом і пропозицією ціни неминуче йдуть угору.

Ситуацію ускладнює й дорогий імпорт: закупівельна вартість завезених огірків та томатів залишається високою. Водночас на м’ясному ринку тенденція може змінитися вже наприкінці зими. За прогнозами Марчука, зниження цін на м’ясо ймовірне з лютого.

Аналітик зауважив, що протягом року яловичина стабільно трималася на високому рівні — це загальносвітовий тренд. Напередодні свят традиційно дорожчають свинина та курятина, а також м’ясні вироби. Така ситуація, за його словами, збережеться і в січні, поки триватимуть святкові дні.

Окремо експерт звернув увагу на проблеми у молочному секторі. Український ринок дедалі активніше заповнюється дешевшими сирами з країн ЄС, що створює серйозну конкуренцію для вітчизняних виробників. Завдяки нижчій закупівельній ціні імпортної продукції торговельні мережі можуть встановлювати більші націнки й водночас пропонувати споживачам нижчу кінцеву вартість.

У результаті українські сировари змушені продавати продукцію зі значними знижками, що негативно впливає на їхні доходи. Через скорочення попиту та небажання накопичувати складські запаси взимку виробництво сирів, імовірно, продовжить зменшуватися.

