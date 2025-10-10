В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

В Україні знову зафіксували зниження цін на білокачанну капусту. Причиною цього став надлишок овоча на ринку, значна частина якого не підходить для тривалого зберігання.

За даними аналітиків EastFruit, наразі закупівельна вартість капусти коливається від 5 до 10 грн за кілограм (близько $0,12–0,24/кг). Це приблизно на 16% менше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Експерти пояснюють, що фермери ще активно збирають урожай, тож пропозиція зростає, тоді як попит залишається низьким. Через посередню якість овочів оптові та роздрібні продавці закуповують капусту невеликими партіями.

Сьогодні середня ціна на білокачанну капусту в Україні на 66% нижча, ніж у той самий період минулого року. При цьому можливе подальше здешевлення, оскільки фермери ще продовжують збирати урожай.

Ціни на капусту у супермаркетах України:

Varus: 12,90 грн/кг

АТБ: 11,89 грн/кг

Сільпо: від 16 грн/кг

