В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

В Украине снова зафиксировали снижение цен на белокочанную капусту. Причиной тому стал избыток овоща на рынке, значительная часть которого не подходит для длительного хранения.

По данным аналитиков EastFruit, в настоящее время закупочная стоимость капусты колеблется от 5 до 10 грн за килограмм (около $0,12–0,24/кг). Это примерно на 16% меньше, чем в конце предыдущей недели.

Эксперты объясняют, что фермеры еще активно убирают урожай, поэтому предложение растет, тогда как спрос остается низким. Из-за среднего качества овощей оптовые и розничные продавцы закупают капусту небольшими партиями.

Читайте также: В Украине стремительно падают цены на популярный овощ: эксперты бьют тревогу из-за качества

Сегодня средняя цена на белокочанную капусту в Украине на 66% ниже, чем за тот же период прошлого года. При этом возможно дальнейшее удешевление, поскольку фермеры продолжают убирать урожай.

Цены на капусту в супермаркетах Украины:

Varus: 12,90 грн/кг

АТБ: 11,89 грн/кг

Сельпо: от 16 грн/кг

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!