В Україні суттєво впала ціна на популярний продукт: скільки коштує

В Україні помітно знизилися ціни на фасовані курячі яйця. Наразі середня вартість десятка становить близько 60 гривень, що приблизно на 7 гривень менше, ніж місяць тому.

Водночас у деяких торговельних мережах продукцію можна придбати ще дешевше — зокрема, в АТБ ціни стартують від 53,5 грн за десяток. За даними порталу "Мінфін", середня ціна упаковки яєць марки "Квочка" становить 59,3 грн, а "Ясенсвіт" — 59,5 грн за 10 штук.

У різних супермаркетах ціни відрізняються. Зараз вони мають такий вигляд:

Novus: "Квочка" — 58,99 грн, "Ясенсвіт" — 53,99 грн;

"Екомаркет": "Ясенсвіт" — 59,19 грн;

"Мегамаркет": "Квочка" — 67,50 грн, "Ясенсвіт" — 64,50 грн;

Auchan: "Квочка" — 59,60 грн;

АТБ: "Квочка" — 53,50 грн, "Ясенсвіт" — 58,40 грн.

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Чому змінюються ціни на яйця

Як пояснила генеральна директорка однієї з компаній-виробників яєць Юлія Фльорова у коментарі для журналу "Наше птахівництво", на формування вартості продукції одночасно впливає кілька ключових чинників.

Насамперед це сезонність. У зимовий період виробництво яєць у приватних господарствах традиційно скорочується, що призводить до дефіциту та зростання цін. Коли ж пропозиція на ринку збільшується, вартість продукції поступово знижується.

Ще одним важливим фактором є собівартість виробництва. За словами експертки, до 60–70% витрат припадає на корми, тому будь-які коливання цін на зерно швидко відображаються на кінцевій вартості яєць. Крім того, значний вплив мають витрати на електроенергію, необхідну для стабільної роботи птахофабрик.

Також на ціни впливає експорт. Якщо українські виробники активніше постачають продукцію за кордон, обсяги яєць на внутрішньому ринку скорочуються. Це може призвести до зростання вартості для українських споживачів. Водночас у періоди збільшення пропозиції всередині країни ціни, навпаки, мають тенденцію до зниження.

Нагадаємо, в Україні дорожчає популярна сезонна ягода.

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