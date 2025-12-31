В Україні впали ціни на популярний овоч: яка вартість кілограму

На українському ринку зафіксували помітне здешевлення картоплі, яке супроводжується слабким попитом з боку покупців. Попри очікування аграріїв на традиційне передсвяткове пожвавлення торгівлі, ціни на овоч так і не пішли вгору.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. За даними фахівців, виробники та трейдери не бачать підстав для підвищення вартості картоплі, оскільки попит залишається низьким, а обсяги закупівель не збільшуються. Наразі ціни на внутрішньому ринку коливаються в межах 6–12 гривень за кілограм, що приблизно на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

На зниження вартості вплинули одразу кілька чинників. Зокрема, на ринку спостерігається погіршення якості продукції, що стримує темпи продажів. Водночас постачання картоплі з місцевих господарств залишаються стабільними, що створює надлишкову пропозицію.

Аналітики зазначають, що більшість ключових учасників ринку відзначають невисокі якісні показники картоплі, і саме це значною мірою зумовлює млявий збут на внутрішньому ринку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року картопля нині продається в середньому на 61% дешевше.

Експерти нагадують, що за час повномасштабної війни структура вирощування картоплі в Україні істотно змінилася. Площі під цією культурою скоротилися на 21%, обсяги виробництва зменшилися на 11%, а ціни в окремі періоди зростали майже вдвічі — з 11,2 до 24 гривень за кілограм.

