В Україні зросли ціни на популярні фрукти: скільки коштує кілограм

Впродовж тижня ситуація на українському продуктовому ринку загалом залишалася стабільною, однак окремі категорії товарів суттєво додали в ціні. Найпомітніше подорожчали огірки, болгарський перець, броколі, мандарини та авокадо.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. За їхніми спостереженнями, найбільший ціновий стрибок зафіксовано на огірки. Середня вартість цього овочу зросла з 130 до 150 гривень за кілограм, хоча мінімальна ціна залишилася без змін — на рівні 90 грн/кг. Болгарський перець за тиждень подорожчав у середньому на 10 гривень і нині сягає 120 грн/кг. Ціни на броколі також пішли вгору — наразі їх продають у межах 70–90 грн за кілограм. Через активний передсвятковий попит мандарини подорожчали до 100 грн/кг, а авокадо зросло в ціні незначно: мінімальна вартість піднялася з 62 до 65 грн/кг.

Водночас більшість основних продуктів харчування зберегли попередні цінові позиції. Без змін залишився так званий "борщовий набір" — картопля, капуста, морква, цибуля та часник. Стабільними також були ціни на фрукти, зокрема яблука, груші, виноград, банани й ківі. Зелень — кріп, петрушка та салат — і надалі коштує дорого, до 155 грн за кілограм, проте за минулий тиждень ціни не змінювалися.

Експерти зазначають, що подорожчання огірків і солодкого перцю зумовлене не лише торговельними націнками, а й зростанням витрат на виробництво. Йдеться, зокрема, про підвищені витрати на електроенергію для тепличних господарств та імпортну продукцію. При цьому більшість інших товарів у перерахунку на долар залишаються ціново стабільними.

