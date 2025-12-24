В Украине выросли цены на популярные фрукты: сколько стоит килограмм

В течение недели ситуация на украинском продуктовом рынке оставалась стабильной, однако отдельные категории товаров существенно прибавили в цене. Заметнее всего подорожали огурцы, болгарский перец, брокколи, мандарины и авокадо.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По их наблюдениям, самый большой ценовой скачок зафиксирован на огурцы. Средняя стоимость этого овоща выросла со 130 до 150 гривен за килограмм, хотя минимальная цена осталась без изменений – на уровне 90 грн/кг. Болгарский перец за неделю подорожал в среднем на 10 гривен и сейчас составляет 120 грн/кг. Цены на брокколи также пошли вверх — их продают в пределах 70–90 грн за килограмм. Из-за активного предпраздничного спроса мандарины подорожали до 100 грн/кг, а авокадо выросло в цене незначительно: минимальная стоимость поднялась с 62 до 65 грн/кг.

В то же время, большинство основных продуктов питания сохранили предыдущие ценовые позиции. Без изменений остался так называемый борщовый набор — картофель, капуста, морковь, лук и чеснок. Стабильны также цены на фрукты, в частности яблоки, груши, виноград, бананы и киви. Зелень – укроп, петрушка и салат – и дальше стоит дорого, до 155 грн за килограмм, однако за прошедшую неделю цены не менялись.

Эксперты отмечают, что подорожание огурцов и сладкого перца обусловлено не только торговыми наценками, но ростом затрат на производство. Речь идет, в частности, о повышенных затратах на электроэнергию для тепличных хозяйств и импортной продукции. При этом большинство других товаров в пересчете на доллар остаются ценовыми стабильными.

