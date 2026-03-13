До України повертається похолодання: коли очікувати снігопадів

Березнева погода в Україні цього року вирізняється аномальним теплом, проте синоптики вже попереджають про наближення похолодання. Крім того, у деяких регіонах існує підвищена небезпека через гідрологічні явища, зокрема попередження про підтоплення заплав і високу ймовірність сходження лавин у гірських районах.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що 13 березня погода буде сонячною та теплою завдяки впливу антициклону. Денна температура коливатиметься від 12 до 17 градусів, у Карпатах та на узбережжі морів очікується трохи прохолодніше – від 9 до 12 градусів. Вона також попереджає, що вже з 14 березня очікується незначне похолодання, а від 17 березня денна температура опуститься до 4–10 градусів, тому 13 березня стане найтеплішим днем найближчими днями.

Метеоролог Ігор Кібальчич додає, що друга декада березня принесе до України весняне тепло, яке місцями сягатиме +19 градусів, хоча погода залишатиметься мінливою. Переважатиме ясна погода з нічними туманами, проте від 14 березня очікується невелике похолодання через надходження повітряних мас з Азії, а після 16 березня можливі короткочасні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Після 18 березня температура поступово підвищиться, залишаючись на 3–6 градусів вищою за кліматичну норму при мінімальній кількості опадів.

За даними Українського гідрометцентру, 13 березня атмосферний тиск буде слабко знижуватися, але погоду без опадів визначатиме поле високого тиску. По всій території України очікується малохмарна погода без істотних опадів, вітер південно-східний та східний зі швидкістю 5–10 м/с. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 12–17 градусів, на Закарпатті місцями до 20 градусів, у Карпатах і на узбережжі морів – до 13 градусів.

Водночас синоптики та гідрологи попереджають про небезпечні природні явища. Через підвищення рівня води на річці Сіверський Донець у створі поста Яремівка можливе підтоплення заплав і сільськогосподарських угідь, оголошено жовтий рівень небезпеки. У гірських районах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається загроза сходження лавин через відлигу, що відповідає третьому рівню ризику.

У Києві та області 13 березня очікується малохмарна погода без опадів, південно-східний вітер швидкістю 5–10 м/с, нічна температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 12–17 градусів, у столиці від 4 до 16 градусів.

В Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів, місцями вночі та вранці можливий туман, що знизить видимість на автошляхах до 200–500 метрів. Вітер східний, температура вночі від 3 градусів морозу до 5 тепла, вдень до 14–17 градусів, в Одесі – від 3 до 11 градусів. Узбережжя залишатиметься спокійним, температура морської води близько 5 градусів.

На Львівщині очікується мінлива хмарність без опадів, слабкий туман вночі та вранці, південний вітер 5–10 м/с, нічна температура 1–6 градусів тепла з місцевими похолоданнями до 2 градусів морозу, денна – 15–20 градусів.

У Черкаській області температура вдень 13 березня підніметься до +18 градусів, проте 14–15 березня через південний циклон вітер змінить напрямок на східний, температура впаде на 2–4 градуси, вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень до +14 градусів. Погода залишатиметься переважно сухою, а на початку наступного тижня можливі невеликі дощі з денним максимумом близько 10 градусів.

У Харківській області прогнозується малохмарна погода без опадів, південно-східний вітер 5–10 м/с, нічна температура від 3 градусів тепла до 2 морозу, вдень 13–18 градусів, у самому Харкові вночі близько 0 градусів, вдень від 15 до 17 градусів.

У Дніпропетровській області та Дніпрі очікується ясна погода, без істотних опадів, східний вітер 3–8 м/с, нічна температура від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень – до 18 градусів. У самому Дніпрі вночі 0–2 градуси, вдень +14–16.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде весна цього року.

