Віком 247 мільйонів років: на Майорці вчені знайшли личинку найстарішого комара на планеті

На Майорці знайшли скам'янілість, яка датується 247 мільйонами років тому. Личинка найдавнішого комара зберегла структуру голови, деяких частин травної та дихальної системи.

Як повідомляє видання Dicyt, личинка була знайдене кілька років тому поблизу невеликого порту Естелленкс, на північному заході острова Майорка. Зараз її дослідили за допомогою новітніх методів.

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У дослідженні брали участь Іспанський геологічний і гірничий інститут (IGME-CSIC), Museu Balear de Ciències Naturals (FJBS-MBCN), Національний музей природної історії університету Сорбонна (Франція) і Музей історії. Оксфордський університет (Великобританія). Робота опублікована в журналі Papers in Palaeontology.

Міжнародна група дослідників ідентифікувала цю скам'янілість як найдавнішу личинку групи двокрилих на Землі (група комах, до якої належать мухи та комарі), що мешкали 247 мільйонів років тому.

Автори описали новий рід і вид: Protoanisolarva juarezi або Juárez primordial anisopodoid larva, названий на честь Хосепа Хуареса, жителя Майорки, який виявив скам'янілість під час пошукової роботи. "Повна личинка, яка передує навіть найдавнішим відомим динозаврам, залишила слабкий вуглецевий відбиток на двох поверхнях, які були оголені, коли скеля була розколота", – йдеться у повідомленні.

Провідний автор дослідження Енріке Пенальвер зауважив, що досліджуючи скам’янілість під мікроскопом він капнув на неї краплю спирту, щоб збільшити контраст різних структур. "Я зміг із захопленням спостерігати, що воно зберегло зовнішню та внутрішню структуру голови, деякі частини травної системи і, що найважливіше, її дихальної системи".

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Наразі скам’янілість знаходиться в Інституті каталонської палеонтології Мікеля Крузафонта на Майорці, тут вона зберігатиметься на постійній основі.

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